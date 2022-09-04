Захарова посмеялась над словами Жан-Пьеро о создании десяти тысяч миллионов рабочих мест в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер,как и ее предшественница Джейн Псаки, похоже, любит создавать сенсации на пустом месте.

На недавнем брифинге она неожиданно заявила, что в США с приходом Байдена создали «десять тысяч миллионов рабочих мест».

Мария Захарова не упустила возможности прокомментировать удивительные успехи байденовской демократии

«Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10 000 000 000? Во сколько раз больше населения США? А планеты? Про Россию у них придумывать интереснее выходит», — провела ликбез Захарова.

Напомним, что Карин Жан-Пьер заняла пост пресс-секретаря Белого дома 14 мая, при этом был отмечен темный цвет кожи нового спикера и ее нетрадиционная сексуальная ориентация.