Сотрудник зоопарка в Таиланде переоделся страусом и бегал по парку на глазах у посетителей
Сотрудник зоопарка с головой страуса высотой почти 2,50 метра пробежал по зоопарку на глазах у посетителей, прежде чем его коллеги поймали его большой сетью.
Посетители зоопарка Чиангмая в Таиланде смогли насладиться этим зрелищем на прошлой неделе.
Смотритель зоопарка надел фальшивые крылья, белый грим и птичью шею не для развлечения. Костюм страуса служил учебным пособием, чтобы предотвратить возможные побеги животных в зоопарке и снова поймать сбежавших животных. Такие учения здесь решили проводить на постоянной основе.
В популярном парке животных на севере Таиланда представлено более 400 видов животных.
По словам директора зоопарка Вуттикая Муангмана, персонал будет моделировать различные чрезвычайные ситуации в рамках «плана управления дикой природой». К примеру, что произойдет, если страус сбежит из своего вольера в выставочной зоне зоопарка.
Результаты тренировочной симуляции были опубликованы на фан-странице Chiang Mai Animal Park в социальной сети Facebook.
Опубликовано: Тарас Медведев
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