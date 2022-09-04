Зеленский обвинил Россию в энергетической войне против каждого европейца

В связи с недавним прекращением поставок газа по газопроводу «Северный поток-1» в Европу президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в энергетической войне и призвал к большему единству в Европе.

«Россия в эти дни пытается усилить энергетическое давление на Европу — прокачка газа по «Северному потоку» полностью остановлена», — заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении. «Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца — во всех странах нашего континента».

Москва занимается ослаблением и запугиванием государств Европы, заявил Зеленский. Помимо танков и ракет Россия также использует энергию в качестве оружия.

Этой зимой Россия готовит «решающий удар» в энергетике. Только большая сплоченность и скоординированные контрмеры со стороны европейцев могли бы помочь. Кроме того, необходимо усилить давление на Россию, чтобы ограничить доходы страны от нефти и газа, призвал украинский президент.

Ранее «Газпром» не смог возобновить полноценные поставки газа по газопроводу после трехдневного ремонта последней работающей турбины «Северного потока — 1». Турбина не может быть использована из-за утечки масла, заявили в компании.