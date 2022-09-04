Китай пригрозил Тайваню ответными мерами против американского оружия

По сообщениям СМИ, США ранее одобрили экспорт нового оружия на Тайвань на сумму 1,1 миллиарда долларов на фоне напряженности в отношениях с Китаем. КНР пригрозила принять контрмеры в связи с объявленной продажей Тайваню новых американских вооружений.

Ввиду развития событий Китай «решительно примет законные и необходимые контрмеры», заявил представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэньюй.

Он призвал правительство США прекратить продажу оружия и военное взаимодействие с Тайванем, «чтобы не нанести дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе».

В пакет входят 60 противокорабельных ракет Harpoon и 100 ракет класса «воздух-воздух» Sidewinder, а также поддержка зенитной радиолокационной системы предупреждения. Новые поставки правительство президента США Джо Байдена обосновывает усилением давления со стороны Китая на демократическую островную республику, например усилением военного присутствия в воздухе и на море.