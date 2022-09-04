ХАМАС объявил о казни пятерых палестинцев за сотрудничество с Израилем

Вооруженное исламистское движение ХАМАС, находящееся у власти в секторе Газа, объявило в воскресенье о казни пяти палестинцев, в том числе двоих за «сотрудничество с Израилем».

«В воскресенье утром был приведен в исполнение смертный приговор двум осужденным за сотрудничество с оккупантами (название, данное этим движением Израилю, прим. ред.) и трем другим по уголовным делам», — говорится в заявлении ХАМАС.

Осужденные ранее получили полное право на самозащиту в местных судах, отмечается в заявлении.