Банк России наметил три возможных сценария развития экономики до 2025 года

ЦБР разработал крупный проект государственной кредитно-финансовой политики до 2025 года.

В сценарии базовым уровнем считается замедление экономики РФ с 4-6% в 2022 году до 1-4% в 2023 году и последующем оживлении к 2024 с ростом ВВП в 1%. Банк не исключает в этом основном сценарии стагнацию экономики и развитие инфляционных процессов.

Во втором сценарии по оценке ЦБР возможна «ускоренная адаптация» экономики, благодаря чему Россия избежит многих внешних шоков и сможет адаптировать экономику к большинству внешних вызовов. За счет налаживания новых торговых связей удастся перейти к профициту товаров и услуг росту ВВП уже в 2023 году. Вероятность жизнедеятельности этого сценария не высока по оценке ЦБ.

Третий сценарий – «Глобальный кризис», предполагает, что глобальная экономика начнет распадаться на региональные союзы, которые будут сильно ориентированы на региональные, чем глобальные рынки.