Спасатели не эвакуировали туристов, застрявших на Ключевском вулкане Камчатки
Российские сотрудники МЧС всё ещё не добрались до участников туристической экспедиции, которая потерпела бедствие на Ключевском вулкане.
Пресс-служба МЧС России уведомляет, что вертолёт со спасателями, который вылетел в Камчатский край к Ключевскому вулкану для эвакуации туристов, не смог добраться до пункта назначения. Известно, что воздушному судну помешали погодные условия в виде неспрогназированной снежной бури.
Напомним, что днём ранее группа туристов с Ключевского вулкана подала сигнал бедствия, сообщив, что среди членов группы уже погибли шесть человек включая гида.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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