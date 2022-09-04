Спасатели не эвакуировали туристов, застрявших на Ключевском вулкане Камчатки

Российские сотрудники МЧС всё ещё не добрались до участников туристической экспедиции, которая потерпела бедствие на Ключевском вулкане.

Пресс-служба МЧС России уведомляет, что вертолёт со спасателями, который вылетел в Камчатский край к Ключевскому вулкану для эвакуации туристов, не смог добраться до пункта назначения. Известно, что воздушному судну помешали погодные условия в виде неспрогназированной снежной бури.

Напомним, что днём ранее группа туристов с Ключевского вулкана подала сигнал бедствия, сообщив, что среди членов группы уже погибли шесть человек включая гида.