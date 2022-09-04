ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

Пресс-служба Минобороны России сообщила о новых безуспешных попытках украинских военных закрепиться рядом Кривым Рогом и Николаевом.

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг российского оборонного ведомства, в рамках которого сообщил, что ВСУ продолжают неудачные попытки закрепить представителей своего личного состава на Николаево-Криворожском направлении фронта.

Из заявления Конашенкова следует, что солдаты киевского режима за несколько дней боёв на данном участке фрона потеряли большое количество боевых машин пехоты, танков и бойцов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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