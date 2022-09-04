Минобороны РФ: ВСУ применили 8 беспилотников для удара по Запорожской АЭС

В Минобороны России сообщили, что украинские войска использовали восемь БПЛА для атаки на ЗАЭС 3 сентября.

Официальный представитель пресс-службы Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что за минувшие сутки солдаты вооружённых сил Украины использовали восемь беспилотных летательных аппаратов для ударов по Запорожской атомной электростанции.

Конашенков подчёркивает, что все восемь беспилотников ВСУ были оснащены боевыми гранатами со средствами их дистанционного сброса в любом месте.

По словам Игоря Конашенкова, работе украинских дронов помешали российские средства радиоэлектронной борьбы, которые направили БПЛА в безлюдные места и сбросили там гранаты.