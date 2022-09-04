Пугачёва: Михалков остался прекрасным режиссёром, но не прекрасным человеком

Певица Алла Пугачёва раскритиковала Никиту Михалкова за его слова об уехавших из России.

4 сентября вернувшаяся в Россию из Израиля певица Алла Пугачёва публично ответила режиссёру Никите Михалкову, который ранее в жёсткой форме раскритиковал тех россиян, которые покинули родину после начала специальной военной операции армии РФ на территории украинского государства.

По мнению Пугачёвой, Михалков остался прекрасным режиссёром, однако прекратил быть прекрасным человеком и ведёт себя неподобающим образом.