Песков прогнозирует ухудшение ситуации в Европе вместе с похолоданием

Дмитрий Песков уверен, что ситуация в европейском регионе значительно ухудшится с приходом морозов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, заявив, что лидеры стран Европы принимают неразумные решения, отказывая в обслуживании турбин "Газпрома" для газопровода "Северный поток", работа которого накануне была полностью остановлена.

Песков отметил, что цены на энергоресурсы в странах Евросоюза уже существенно выросли, а с наступлением холодов данная ситуация значительно ухудшится.