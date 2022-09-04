Песков прогнозирует ухудшение ситуации в Европе вместе с похолоданием
Дмитрий Песков уверен, что ситуация в европейском регионе значительно ухудшится с приходом морозов.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, заявив, что лидеры стран Европы принимают неразумные решения, отказывая в обслуживании турбин "Газпрома" для газопровода "Северный поток", работа которого накануне была полностью остановлена.
Песков отметил, что цены на энергоресурсы в странах Евросоюза уже существенно выросли, а с наступлением холодов данная ситуация значительно ухудшится.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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