Новак: остановка «Северного потока» произошла из-за санкций Евросоюза против РФ
Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что причина остановки работы трубопровода "Северный поток" кроется в жестких санкциях ЕС против России.
В воскресенье вице-премьер РФ Александр Новак раскритиковал действия властей государств коллективого Запада и стран Европейского союза, сообщив, что их внешняя политика в виде антироссийских санкций стала причиной полной остановки работы "Северного потока", являвшегося самым выгодным путём прокачки газа из России в Европу.
С мнением Новака солидарен глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что в ЕС отказались обслуживать турбины для "Северного потока".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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