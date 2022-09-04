Новак: остановка «Северного потока» произошла из-за санкций Евросоюза против РФ

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что причина остановки работы трубопровода "Северный поток" кроется в жестких санкциях ЕС против России.

В воскресенье вице-премьер РФ Александр Новак раскритиковал действия властей государств коллективого Запада и стран Европейского союза, сообщив, что их внешняя политика в виде антироссийских санкций стала причиной полной остановки работы "Северного потока", являвшегося самым выгодным путём прокачки газа из России в Европу.

С мнением Новака солидарен глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что в ЕС отказались обслуживать турбины для "Северного потока".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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