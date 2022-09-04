Минобороны РФ: войска России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки

Пресс-релиз Министерства обороны России рассказал о ликвидации трёх украинских складов с боеприпасами.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает, что за минувший день вооружённые силы РФ успешно ликвидировали три украинских складов с боевыми снарядами, которые располагались в Северске Донецкой области, а также населённых пунктах Никольское и Малиновка Запорожской области.

Также Игорь Конашенков заявил, что солдаты ВСУ продолжают предпринимать неудачные попытки закрепиться на Криворожском и Николаевском направлении боевых действий.