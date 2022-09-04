Минобороны РФ: войска России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки
Пресс-релиз Министерства обороны России рассказал о ликвидации трёх украинских складов с боеприпасами.
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает, что за минувший день вооружённые силы РФ успешно ликвидировали три украинских складов с боевыми снарядами, которые располагались в Северске Донецкой области, а также населённых пунктах Никольское и Малиновка Запорожской области.
Также Игорь Конашенков заявил, что солдаты ВСУ продолжают предпринимать неудачные попытки закрепиться на Криворожском и Николаевском направлении боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров: союзные силы начали масштабное наступление в ДНР
Экс-президент Молдавии Додон сообщил о пожаре в своём доме
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей