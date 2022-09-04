Песков: Германия и ЕС поддерживают факельные шествия нацистов в Украине

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскритиковал европейских лидеров за поддержку украинских радикалов.

4 сентября Дмитрий Песков появился в прямом эфире телеканала "Россия-1", где дал интервью репортёру Павлу Зарубину, заявив, что у европейцев крайне короткая память.

По словам Пескова, некогда якобы освободившаяся от нацизма Германия теперь поддерживает Украину поставками вооружений и вливанием финансов.

При этом Дмитрий Песков напомнил, что в Украине закрепился законодательный нацистский режим, одобряющий факельные шествия с плакатами Степана Бандеры.