Песков сравнил уровень бюрократии в Евросоюзе и СССР
4 сентября Дмитрий Песков заявил, что считает уровень бюрократии в ЕС значительно большим, нежели тот, что был в Советском союзе.
В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину от 04.09.22 пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что уровень бюрократии в Европейском союзе значительно превышает тот, который был в СССР.
По мнению Пескова, лидеры ЕС наделены короткой памятью и не помнят ужасов нацистской Германии, поскольку поддерживают аналогичный режим в Украине.
Также Дмитрий Песков уверен, что с наступлением холодов зимой в Европейском союзе вновь задумаются о сотрудничестве с Россией по газовому вопросу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров: союзные силы начали масштабное наступление в ДНР
Экс-президент Молдавии Додон сообщил о пожаре в своём доме
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей