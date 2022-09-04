Песков сравнил уровень бюрократии в Евросоюзе и СССР

4 сентября Дмитрий Песков заявил, что считает уровень бюрократии в ЕС значительно большим, нежели тот, что был в Советском союзе.

В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину от 04.09.22 пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что уровень бюрократии в Европейском союзе значительно превышает тот, который был в СССР.

По мнению Пескова, лидеры ЕС наделены короткой памятью и не помнят ужасов нацистской Германии, поскольку поддерживают аналогичный режим в Украине.

Также Дмитрий Песков уверен, что с наступлением холодов зимой в Европейском союзе вновь задумаются о сотрудничестве с Россией по газовому вопросу.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 