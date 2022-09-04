4 сентября Дмитрий Песков заявил, что считает уровень бюрократии в ЕС значительно большим, нежели тот, что был в Советском союзе.

В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину от 04.09.22 пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что уровень бюрократии в Европейском союзе значительно превышает тот, который был в СССР.

По мнению Пескова, лидеры ЕС наделены короткой памятью и не помнят ужасов нацистской Германии, поскольку поддерживают аналогичный режим в Украине.

Также Дмитрий Песков уверен, что с наступлением холодов зимой в Европейском союзе вновь задумаются о сотрудничестве с Россией по газовому вопросу.