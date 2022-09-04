Песков раскритиковал Запад за обвинения в ненадежности России и «Газпрома»
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на обвинения коллективного Запада в ненадежности российской стороны и «Газпрома» как поставщика.
По словам Дмитрия Пескова, государственная корпорация «Газпром» не сделала ни одного шага, который пошатнул бы ее реноме «надежного поставщика энергетических ресурсов». Все обвинения Запада в ненадежности России и «Газпрома» как ненадежных поставщиков от Запада не имеют никаких оснований.
Песков подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий «Газпром» нарабатывал свое реноме надежного гаранта и поставщика энергетической безопасности. Все остановки поставок и профилактические работы проходят строго в регламентированные сроки, о которых известно заранее.
Ранее авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на экс-исполнительного директора Energy UK Анджелу Найт сообщило, что правительство Великобритании находится в состоянии паники из-за решения Путина остановить «Северный поток».
В свою очередь супруга президента Украины Елена Зеленского в эфире BBC News раскритиковала британцев из-за жалоб роста стоимости отопления и газа. Она заявила, что украинцы также «считают копейки, а кроме этого еще и своих убитых».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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