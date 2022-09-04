Песков верит в завершение кризиса между Россией и ЕС за столом переговоров
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что конфронтация между Россией и Евросоюзом завершится мирными переговорами.
4 сентября российский журналист Павел Зарубин взял интервью у официального представителя Путина Дмитрия Пескова, где тот сообщил, что кризис в отношениях с Европейским союзом будет неизбежно разрешён.
По мнению Пескова, любые противостояния завершаются переговорами. Также произойдёт и с отношениями между Москвой и нынешней администрацией Брюсселя, уверен Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Путина также отметил, что не верит в то, что подобные переговоры между РФ и Евросоюзом могут состояться в ближайшее время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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