Песков верит в завершение кризиса между Россией и ЕС за столом переговоров

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что конфронтация между Россией и Евросоюзом завершится мирными переговорами.

4 сентября российский журналист Павел Зарубин взял интервью у официального представителя Путина Дмитрия Пескова, где тот сообщил, что кризис в отношениях с Европейским союзом будет неизбежно разрешён.

По мнению Пескова, любые противостояния завершаются переговорами. Также произойдёт и с отношениями между Москвой и нынешней администрацией Брюсселя, уверен Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что не верит в то, что подобные переговоры между РФ и Евросоюзом могут состояться в ближайшее время.