Песков: спецоперация на Украине идёт «своим ходом»
В воскресенье Дмитрий Песков дал официальный комментарий по поводу темпов и сроков завершения спецоперации на территории Украины.
4 сентября российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал новое видео в личном Telegram-канале, на котором фигурирует пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На представленном фрагменте видео Песков утверждает, что специальная военная операция армии России на территории Украины идёт своим ходом.
При этом Дмитрий Песков подчёркивает, что все цели спецоперации, поставленные верховным главнокомандующим ВС РФ в лице Владимира Путина, будут неизбежно достигнуты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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