Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России
Владимир Зеленский провёл новый телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
4 сентября состоялся новый телефонный разговор между президентом Украины и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В рамках беседы Зеленский попросил фон дер Ляйен предоставить Украине новую макрофинансовую помощь.
Также Владимир Зеленский попросил Урсулу фон дер Ляйен ускорить введение восьмого санкционного пакета в отношении России, тщательно проработав всё его содержимое.
Кроме того, по словам самой фон дер Ляйен, в разговоре с Зеленским они договорились о совместных шагах для введения потолка цен на российскую нефть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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