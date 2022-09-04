Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России

Владимир Зеленский провёл новый телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

4 сентября состоялся новый телефонный разговор между президентом Украины и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В рамках беседы Зеленский попросил фон дер Ляйен предоставить Украине новую макрофинансовую помощь.

Также Владимир Зеленский попросил Урсулу фон дер Ляйен ускорить введение восьмого санкционного пакета в отношении России, тщательно проработав всё его содержимое.

Кроме того, по словам самой фон дер Ляйен, в разговоре с Зеленским они договорились о совместных шагах для введения потолка цен на российскую нефть.