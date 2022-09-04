Экс-президент Молдавии Додон сообщил о пожаре в своём доме
Бывший молдавский президент Игорь Додон утверждает, что минувшей ночью в его доме случился пожар.
4 сентября экс-президент Молдавии Игорь Додон выступил с заявлением, сообщив, что минувшей ночью на задней террасе возле его дома произошёл пожар.
По словам Додона, причины возгорания его участка в непосредственной близости от дома до сих пор остаются неустановленными и могут быть следствием поджога.
Также Игорь Додон подчёркивает, что в результате ночного пожара у него дома никто не пострадал, поскольку сотрудники МЧС оперативно потушили пламя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Экс-президент Молдавии Додон сообщил о пожаре в своём доме
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