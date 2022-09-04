Минобороны России: Киев хотел использовать журналистов для провокации на ЗАЭС
В Минобороны РФ сообщили о попытках Украины создать провокацию на Запорожской АЭС с участием журналистов.
4 сентября Министерство обороны РФ опубликовало срочный пресс-релиз, в котором сообщило, что несколькими днями ранее киевский режим пытался осуществить провокацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре во время визита миссии МАГАТЭ на объект.
По данным российского Минобороны, Владимир Зеленский в союзе с западными политиками подготовил группу украинских и зарубежных журналистов, которые прибыли на ЗАЭС вместе с членами МАГАТЭ.
Специально отобранные Зеленским журналисты должны были в присутствии представителей МАГАТЭ объявить о том, что Запорожская АЭС перешла под контроль ВСУ, однако этого не произошло.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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