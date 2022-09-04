Слуцкий: Верещук показала звериный оскал украинской демократии
Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Киев намерен сажать в тюрьму участвующих в референдумах в Херсоне, Запорожье и Донбассе.
Представитель российской Госдумы и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что украинский вице-премьер Ирина Верещук обнажила истинный звериный оскал украинской демократии, пообещав до 12 лет лишения свободы тем, кто примет участие в референдумах о присоединении к РФ на освобождённых территориях Украины.
По мнению Слуцкого, Верещук доказала, что нынешний киевский режим готов лишать людей их прав и свобод за их мнение, что не похоже на демократическую модель устройства страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
Италии придется тратить на импорт энергоносителей вдвое больше, чем раньше
Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты
На Украине военнообязанным женщинам запретят выезд за границу
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ