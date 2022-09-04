Слуцкий: Верещук показала звериный оскал украинской демократии

Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Киев намерен сажать в тюрьму участвующих в референдумах в Херсоне, Запорожье и Донбассе.

Представитель российской Госдумы и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что украинский вице-премьер Ирина Верещук обнажила истинный звериный оскал украинской демократии, пообещав до 12 лет лишения свободы тем, кто примет участие в референдумах о присоединении к РФ на освобождённых территориях Украины.

По мнению Слуцкого, Верещук доказала, что нынешний киевский режим готов лишать людей их прав и свобод за их мнение, что не похоже на демократическую модель устройства страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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