Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Киев намерен сажать в тюрьму участвующих в референдумах в Херсоне, Запорожье и Донбассе.

Представитель российской Госдумы и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что украинский вице-премьер Ирина Верещук обнажила истинный звериный оскал украинской демократии, пообещав до 12 лет лишения свободы тем, кто примет участие в референдумах о присоединении к РФ на освобождённых территориях Украины.

По мнению Слуцкого, Верещук доказала, что нынешний киевский режим готов лишать людей их прав и свобод за их мнение, что не похоже на демократическую модель устройства страны.