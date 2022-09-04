Минобороны РФ: мировые СМИ стали свидетелями попытки штурма ЗАЭС диверсантами ВСУ

В российском оборонном ведомстве заявили, что мировые СМИ стали очевидцами попытки штурма Запорожской атомной станции (ЗАЭС) диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации появилось сообщение, что прибывшие журналисты международных изданий в город Энергодар, стали свидетелями неудавшейся попытки диверсантов ВСУ штурма ЗАЭС.

Представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители мировых СМИ укрывались в бомбоубежище, но имели возможность наблюдать массированный обстрел со стороны ВСУ.

Уточняется, что обстрел производителя с украинской стороны артиллерий. В частности, обстрел производился как по территории Запорожской атомной станции, так и по жилым кварталам города Энергодар.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации доложило, что несмотря на присутствие представителей Международного агенства по атомной энергетики (МАГАТЭ), Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытки захвата ЗАЭС.