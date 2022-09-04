Минобороны РФ: мировые СМИ стали свидетелями попытки штурма ЗАЭС диверсантами ВСУ
В российском оборонном ведомстве заявили, что мировые СМИ стали очевидцами попытки штурма Запорожской атомной станции (ЗАЭС) диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации появилось сообщение, что прибывшие журналисты международных изданий в город Энергодар, стали свидетелями неудавшейся попытки диверсантов ВСУ штурма ЗАЭС.
Представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители мировых СМИ укрывались в бомбоубежище, но имели возможность наблюдать массированный обстрел со стороны ВСУ.
Уточняется, что обстрел производителя с украинской стороны артиллерий. В частности, обстрел производился как по территории Запорожской атомной станции, так и по жилым кварталам города Энергодар.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации доложило, что несмотря на присутствие представителей Международного агенства по атомной энергетики (МАГАТЭ), Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытки захвата ЗАЭС.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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