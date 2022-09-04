Песков: жители Евросоюза умирают от инсультов при виде счетов за электричество
Дмитрий Песков сообщил о гибели европейских граждан, которые увидели новые счета за электроэнергию.
4 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков появился на интервью у российского журналиста Павла Зарубина, где публично заявил, что граждане стран-участниц Европейского союза умирают от инсультов сразу же, как видят новые счета за электроэнергию и коммунальные услуги.
По мнению Пескова, в подобном положении дел всецело виноваты европейские политики, которые решили ужесточить антироссийские санкции в условиях российской спецоперации на территории Украины, тем самым лишив свои государстве дешёвого газа из России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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