Дмитрий Песков сообщил о гибели европейских граждан, которые увидели новые счета за электроэнергию.

4 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков появился на интервью у российского журналиста Павла Зарубина, где публично заявил, что граждане стран-участниц Европейского союза умирают от инсультов сразу же, как видят новые счета за электроэнергию и коммунальные услуги.

По мнению Пескова, в подобном положении дел всецело виноваты европейские политики, которые решили ужесточить антироссийские санкции в условиях российской спецоперации на территории Украины, тем самым лишив свои государстве дешёвого газа из России.