Патриарх Кирилл: не желающие делиться с бедными богатые попадут в ад
Патриарх Кирилл призвал всех богатых разделить своё имущество с бедными для избежания отправки в ад.
Вечером воскресенья патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что богатые должны делиться деньгами и имуществом с бедными, чтобы оправдать своё богатство.
По мнению Патриарха Кирилла, в случае, если более богатые люди не захотят помогать беднякам деньгами из собственного кармана, то они неизбежно отправятся в ад.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Великобритания собирается удвоить или утроить количество морских ветряных турбин, чтобы не зависеть от импорта энергии
Согласно исследованию Offshore Energies UK (OEUK), правительство Великобритании не достигнет своей цели по четырехкратному увеличению использования возобновляемых источников энергии на шельфе к 2030 году, если ускорит планирование.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
Мелитополь и несколько районов Запорожской области полностью обесточены
Шольц: РФ не является надёжным поставщиком энергоносителей и нарушает контракты
С 1 октября военнообязанные украинки не смогут выехать за пределы Украины
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ