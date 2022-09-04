Патриарх Кирилл: не желающие делиться с бедными богатые попадут в ад

Патриарх Кирилл призвал всех богатых разделить своё имущество с бедными для избежания отправки в ад.

Вечером воскресенья патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что богатые должны делиться деньгами и имуществом с бедными, чтобы оправдать своё богатство.

По мнению Патриарха Кирилла, в случае, если более богатые люди не захотят помогать беднякам деньгами из собственного кармана, то они неизбежно отправятся в ад.