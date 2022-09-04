Военнообязанным женщинам запретят выезд из Украины с 1 октября

Ряд украинских СМИ сообщили о том, что женщинам с военными специальностями запретят покидать Украину с начала следующего месяца.

Вечером 4 сентября многочисленные украинские Telegram-каналы новостной направленности со ссылкой Министерства обороны Украины сообщили, что всем военнообязанным украинкам запретят выезд за пределы страны начиная с 1 октября.

По данным инсайдеров в Минобороны Украины, под запрет на выезд из страны подпадают женщины с профессиями по четырнадцати специализациям.

Примечательно, что ранее в украинском обществе поднялся существенный резонанс на фоне разработки законопроекта, запрещающего выезд мужчинам из Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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