Военнообязанным женщинам запретят выезд из Украины с 1 октября

Ряд украинских СМИ сообщили о том, что женщинам с военными специальностями запретят покидать Украину с начала следующего месяца.

Вечером 4 сентября многочисленные украинские Telegram-каналы новостной направленности со ссылкой Министерства обороны Украины сообщили, что всем военнообязанным украинкам запретят выезд за пределы страны начиная с 1 октября.

По данным инсайдеров в Минобороны Украины, под запрет на выезд из страны подпадают женщины с профессиями по четырнадцати специализациям.

Примечательно, что ранее в украинском обществе поднялся существенный резонанс на фоне разработки законопроекта, запрещающего выезд мужчинам из Украины.