В Калифорнии просят экономить электроэнергию по вечерам, иначе жителей ждут веерные отключения
Президент и главный исполнительный директор Калифорнийского независимого системного оператора, который управляет энергосистемой Эллиот Майнцер призвал жителей штата экономить электроэнергию с 16:00 до 21:00.
В это время наблюдается самая высокая нагрузка на электросеть. Альтернативой экономии могут стать веерные отключения.
Майнцер рассказал, что вечером 1 сентября спрос на электроэнергию достиг самого высокого уровня с сентября 2017 года.
Несколько генераторов вышли из строя из-за сильной жары, что привело к ограничению энергоснабжения.
Сетевые операторы также наблюдают как минимум за двумя крупными лесными пожарами, угрожающими линиям электропередачи и электростанциям в районах Лос-Анджелеса и Сан-Диего.
При этом специалист по чрезвычайным ситуациям Национальной метеорологической службы Сара Роговски сказала, что самая высокая температура еще впереди.
Калифорнийцам настоятельно рекомендуется снизить потребление электроэнергии, установив термостаты на 78 или выше, если позволяет здоровье, избегая использования крупных бытовых приборов и выключая все ненужное освещение.
Марк Гилардуччи, директор Управления по чрезвычайным ситуациям, посоветовал населению как можно больше оставаться в помещении и использовать торговые центры или общественные центры охлаждения в качестве убежища, если они находятся на открытом воздухе.
Опубликовано: Светлана Репина
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