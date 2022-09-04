The Guardian: Азербайджан и Армению пригласили на неформальный саммит ЕС в Праге
Авторитетное издание The Guardian со ссылкой на президента Европейского совета Шарля Мишеля сообщило, что Азербайджан и Армению пригласили на неформальный саммит ЕС в Праге (Чехии).
Неформальный саммит Европейского союза должен пройти в октябре 2022 года в чешской столице Праге. По информации The Guardian, на саммит пригласили страны, не входящие в ЕС, а именно — Азербайджан и Армению.
Отмечается, что на мероприятии планируют обсудить идею создания Европейского политического сообщества (ЕПС). В теории, такое сообщество должно начать плотное взаимодействие с теми странами, которые не входят в ЕС, но имеют потенциал на вступление.
Ранее стало известно, что инициатором обсуждения ЕПС стал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что планирует создать организацию, которая смогла бы принять в свои ряды Украину и Великобританию, вышедшую из ЕС.
Идея создания подобного объединения не новая. Ранее нечто подобное предлагал создать канцлер ФРГ Олаф Шольц, однако в сфере обороны, которая будет неподконтрольная НАТО, но включать в себя европейских страны. До него подобное заявление делал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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