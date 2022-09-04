Песков: Путину докладывают информацию из Telegram-каналов

Дмитрий Песков утверждает, что Владимиру Путину часто докладывают о различных публикациях в Telegram.

4 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что президент России не читает Telegram-каналы лично.

Тем не менее, Песков утверждает, что сотрудники аппарата президента и спецслужб нередко докладывают Владимиру Путину об определённом содержимом в каналах Telegram.

По словам Дмитрия Пескова, специально подготовленные люди делают обзоры на некоторые Telegram-каналы лично для Владимира Путина с целью его информирования.