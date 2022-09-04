Песков: Путину докладывают информацию из Telegram-каналов
Дмитрий Песков утверждает, что Владимиру Путину часто докладывают о различных публикациях в Telegram.
4 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что президент России не читает Telegram-каналы лично.
Тем не менее, Песков утверждает, что сотрудники аппарата президента и спецслужб нередко докладывают Владимиру Путину об определённом содержимом в каналах Telegram.
По словам Дмитрия Пескова, специально подготовленные люди делают обзоры на некоторые Telegram-каналы лично для Владимира Путина с целью его информирования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Песков: Путину докладывают информацию из Telegram-каналов
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