Жена Трампа Мелания выбросила все трусы в доме после обыска ФБР

Источник американских журналистов сообщает, что Мелания Трамп была вынуждена выбросить всё нижнее бельё из дома.

Вечером воскресенья некоторые американские новостные издания со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что супруга Дональда Трампа выбросила все трусы после того, как ФБР провели обыск в их с мужем имении.

По данным источника журналистов, как и сам Дональд Трамп, Мелания боится микробов и предпочитает не касаться незнакомых людей, а сам факт того, что её нижнее бельё трогали, приводит женщину в ужас.

Кроме того, источник репортёров уверяет, что после обысков в семейном имении Трампа Мелания чувствует себя униженной и оскорблённой, поскольку вынуждена покупать много новых трусов.