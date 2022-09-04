Жена Трампа Мелания выбросила все трусы в доме после обыска ФБР
Источник американских журналистов сообщает, что Мелания Трамп была вынуждена выбросить всё нижнее бельё из дома.
Вечером воскресенья некоторые американские новостные издания со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что супруга Дональда Трампа выбросила все трусы после того, как ФБР провели обыск в их с мужем имении.
По данным источника журналистов, как и сам Дональд Трамп, Мелания боится микробов и предпочитает не касаться незнакомых людей, а сам факт того, что её нижнее бельё трогали, приводит женщину в ужас.
Кроме того, источник репортёров уверяет, что после обысков в семейном имении Трампа Мелания чувствует себя униженной и оскорблённой, поскольку вынуждена покупать много новых трусов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британцы упрекнули жену Зеленского за дорогую дизайнерскую одежду
Die Welt: правительство Австрии обдумывает отмену антироссийских санкций
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
NI: Япония хочет создать аналог российской ракеты «Циркон»
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей