В Израиль впервые за десять лет приплыл турецкий военный корабль
Турецкий военный корабль пришвартовался в Израиле для первого такого визита за более чем десятилетие. Отношения между странами улучшаются после ожесточенной вражды из-за палестинского дела.
Турецкий чиновник сообщил, что фрегат Kemalreis пришвартовался в субботу в Хайфе в рамках маневров НАТО в Средиземном море.
В Израиле рассказали, что Анкара подала предварительный запрос на высадку экипажа для увольнения на берег.
Представитель порта Хайфы сказал, что это был первый визит турецкого военного корабля по крайней мере с 2010 года.
Тогда двусторонние отношения были разрушены штурмом Израилем пропалестинского конвоя с гуманитарной помощью, пытавшегося прорвать блокаду сектора Газа.
В том инциденте израильские морские пехотинцы убили десять турецких граждан.
Со своей стороны, Израиль выразил возражения по поводу того, что Турция, член НАТО, принимает у себя членов ХАМАСа, палестинского исламистского движения, запрещенного на Западе как террористическая группировка.
Но в последние месяцы страны предприняли шаги по улучшению своих отношений, и ключевой областью потенциального сотрудничества стала энергетика. Ожидается, что в ближайшее время они назначат новых послов.
Опубликовано: Светлана Репина
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