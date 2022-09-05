США не согласны на главное условие Ирана по ядерной сделке

Белый дом в пятницу отверг связь возрождения иранской ядерной сделки 2015 года с закрытием расследований ядерной наблюдательной службы ООН.

В четверг Иран направил свой последний ответ на предложенный Евросоюзом текст о возобновлении соглашения, в соответствии с которым он ограничил свою ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций США, ЕС и ООН.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не должно быть никаких условий между повторным выполнением СВПД и расследованиями, связанными с юридическими обязательствами Ирана по Договору о нераспространении.

Речь идет о расследовании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следов урана, обнаруженных на трех незаявленных объектах в Иране.

Разрешение так называемых гарантийных расследований имеет решающее значение для агентства ООН.

Оно стремится гарантировать, что стороны Договора о нераспространении ядерного оружия не будут тайно создавать ядерный материал, который они могли бы использовать для создания оружия.

На этой неделе министр иностранных дел Ирана заявил, что МАГАТЭ должно отказаться от «политически мотивированных расследований» ядерной деятельности Тегерана.

Это указано в ответе, который Тегеран назвал конструктивным, а Соединенные Штаты охарактеризовали как «неконструктивный».