Израиль запретит использование Boeing 747 и аналогичных самолетов в следующем году

Израиль запретит использование Boeing 747 и аналогичных самолетов с четырьмя двигателями с 31 марта 2023 года для снижения уровня шума и загрязнения воздуха.

Местные власти заявили, что в рамках разрабатываемого более широкого плана по улучшению окружающей среды уже сообщили авиакомпаниям, что они не смогут приземлять большие самолеты в аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива.

Директива предназначена в основном для грузовых самолетов, поскольку большинство, но не все перевозчики прекратили использование Боинг-747 и других четырехмоторных самолетов на маршрутах в Израиль.

Флагманский авиаперевозчик El Al уже вывел из эксплуатации свой парк самолетов 747 и использует двухмоторные самолеты Boeing 777 и 787 на дальнемагистральных маршрутах.

Конкуренты также используют эти самолеты Boeing или сопоставимые самолеты Airbus с Бен-Гурионом, хотя некоторые все еще используют Боинг-747 для перевозки грузов.

Эксплуатация самолетов с четырьмя двигателями будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.

Боинг 747 совершил свой первый коммерческий рейс с Pan Am в 1970 году, положив начало эре широкофюзеляжных дальнемагистральных перевозок.

Самолет с четырьмя двигателями мог летать через Атлантику и впервые сделал путешествия доступными не только для богатых и знаменитых людей.