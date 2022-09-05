Израиль запретит использование Boeing 747 и аналогичных самолетов в следующем году
Израиль запретит использование Boeing 747 и аналогичных самолетов с четырьмя двигателями с 31 марта 2023 года для снижения уровня шума и загрязнения воздуха.
Местные власти заявили, что в рамках разрабатываемого более широкого плана по улучшению окружающей среды уже сообщили авиакомпаниям, что они не смогут приземлять большие самолеты в аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива.
Директива предназначена в основном для грузовых самолетов, поскольку большинство, но не все перевозчики прекратили использование Боинг-747 и других четырехмоторных самолетов на маршрутах в Израиль.
Флагманский авиаперевозчик El Al уже вывел из эксплуатации свой парк самолетов 747 и использует двухмоторные самолеты Boeing 777 и 787 на дальнемагистральных маршрутах.
Конкуренты также используют эти самолеты Boeing или сопоставимые самолеты Airbus с Бен-Гурионом, хотя некоторые все еще используют Боинг-747 для перевозки грузов.
Эксплуатация самолетов с четырьмя двигателями будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.
Боинг 747 совершил свой первый коммерческий рейс с Pan Am в 1970 году, положив начало эре широкофюзеляжных дальнемагистральных перевозок.
Самолет с четырьмя двигателями мог летать через Атлантику и впервые сделал путешествия доступными не только для богатых и знаменитых людей.
Опубликовано: Светлана Репина
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