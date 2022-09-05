Президент Украины Зеленский предупреждает о жестокой зиме, поскольку Россия перекрывает газопровод
Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев и их европейских союзников готовиться к суровой зиме после того, как Россия остановила подачу природного газа по жизненно важному трубопроводу на континент.
«Там, где Россия не может сделать это с помощью обычных вооружений, она делает это с помощью энергетического оружия», - заявил Зеленский в видеообращении в субботу. “Он пытается атаковать бедностью и политическим хаосом там, где он пока не может атаковать ракетами.
Комментарии украинского лидера последовали за решением российского энергетического гиганта "Газпрома" приостановить поставки природного газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" после обнаружения утечки нефти в турбине, что усилило опасения энергетического кризиса по мере приближения зимних месяцев.
Трубопровод проходит по дну Балтийского моря и соединяет Россию с Германией.
Опубликовано: Силивончик Алина
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