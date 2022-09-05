Лазарева поставила условие своего возвращения в Россию

Юмористка Татьяна Лазарева, пребывающая в Испании сейчас, поведала о том, когда вернётся на родину.

Известная ведущая телевидения Татьяна Лазарева не исключает вероятности, что вернётся в Россию, но лишь в том случае, если с неё снимут статус иноагента.

Об этом знаменитость сообщила в своих социальных сетях.

После запуска спецоперации на Донбассе ведущая не раз нелестно отзывалась о действиях российских властей. В настоящее время Лазарева живёт в Испании.

Отвечая на вопрос фанатов о возможности возвращения артистки домой, та ответила: "Я точно знаю, что. С меня должны снять статус иноагента".

Иноагентом Татьяну признали в июле 2022 года. В сентябре текущего года в этот список внесли и лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича.