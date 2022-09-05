Актиса Аронова назвала москвичей самыми быстрыми жителями России
Известная актриса Мария Аронова считает, что среди самых шустрых жителей России лидируют москвичи.
Звезда отечественной сцены и экрана Мария Аронова утверждает, что все москвичи приобретают качество, выделяющее их среди других россиян.
По мнению артистки, москвичи передвигаются очень быстро. Проживающие же на севере и юге РФ люди являются полными противоположностями жителей столицы.
В интервью изданию " Москвич Mag" Аронова поделилась своим мнением по поводу: "Москвичи очень быстрые по сравнению со всеми остальными жителями нашей страны. Самые медленные люди - на севере и на юге".
Знаменитость поведала, что очень тепло относится к Москве. Ей по душе, что столичные власти воплотили в жизнь масштабную программу благоустройства. Об этом говорит метро, качество дорог, их обслуживание.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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