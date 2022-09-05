The Washington Times: Байден и демократы - это настоящие фашисты

Президента США Джо Байдена и демократическую партию обвиняют в том, что они становятся фашистами.

Американское издание The Washington Times обвиняет президента США и Демократическую партию в фашизме.

Дело в том, что ранее сам Джо Байден в своей речи назвал республиканцев и Дональда Трампа фашистами и полуфашистами.

"Джо Байден и Демократическая партия США превращаются в хрестоматийных фашистов", - говорится в сообщении издания.

При этом стоит отметить, что президентство Байдена уже запомнилось рекордной для страны инфляцией и ростом цен на топливо.