Минобороны РФ: ВКС России уничтожили 30 бойцов «Кракена» в Харькове
В Минобороны России сообщили о ликвидации тридцати солдат украинского нацбатальона "Кракен".
В понедельник днём сотрудник Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, рассказав, что российская боевая авиация продолжает успешное несение службы в ходе специальной военной операции на Украине.
По данным Конашенкова, за прошедший день ВКС России использовали высокоточное оружие, поразив базу временной дислокации украинского нацбатальона "Кракен" в Харькове, убив 30 солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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