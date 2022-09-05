Минобороны РФ: ВКС России уничтожили 30 бойцов «Кракена» в Харькове

В Минобороны России сообщили о ликвидации тридцати солдат украинского нацбатальона "Кракен".

В понедельник днём сотрудник Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, рассказав, что российская боевая авиация продолжает успешное несение службы в ходе специальной военной операции на Украине.

По данным Конашенкова, за прошедший день ВКС России использовали высокоточное оружие, поразив базу временной дислокации украинского нацбатальона "Кракен" в Харькове, убив 30 солдат.