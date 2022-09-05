Путин поручил разработать концепцию технологического развития РФ до 2030 года
Владимир Путин поручил правительству выработать собственную концепцию технологического развития России.
Днём 5 сентября на официальном сайте пресс-службы московского Кремя появилось поручение Владимира Путина к правительству РФ с призывом разработать концепцию технологического развития России до наступления 2030 года.
В поручении Путина утверждается, что правительству следует разработать критерии определения быстрорастущих российских компаний в сфере технологий с целью их поддержки государством.
Также Владимир Путин поручил перевести всё технологическое оборудование на государственно важных объектах России на отечественное программное обеспечение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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