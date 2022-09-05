Лавров почтил память жертв теракта у посольства России в Кабуле
Глава МИД России Сергей Лавров почтил память погибших в результате теракта у посольства РФ в Кабуле сотрудников российской дипмиссии и афганцев.
5 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с руководителем Министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином почтил минутой молчания память жертв произошедшего утром у посольства РФ в столице Афганистана кабуле террористического акта.
Лавров отметил, что в настоящее время террористическая угроза не теряет своей актуальности и высказал надежду на то, что все виновные в организации взрыва в Кабуле будут установлены и привлечены к ответственности за смерти российских дипломатов и мирных афганцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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