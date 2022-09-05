Дмитрий Песков: в Кремле ничего неизвестно о ситуации с возможной отставкой Кадырова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неизвестно о развитии ситуации с возможным уходом Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики.

Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление Рамзана Кадырова — это его личное решение, которое по всей видимости еще не принято. Поэтому в Кремле не знают и не могут знать о каком-либо развитии ситуации как с постом главы Чеченской Республики, так и в регионе в целом.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение к гражданам страны, в котором заявил о готовности уйти в отставку со своего поста.

По словам Рамзана Кадырова он «засиделся» на посту главы Чечни и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Кадыров добавил, что уже подумывает, как уйти в отставку со своего поста, пока его не выгнали.

Мнения пользователей, посмотревших видеообращение, разделились. Одни считают, что это была ирония на тему того, как чеченское общество видит развитие ситуации в регионе без участия Рамзана Кадырова. Другие же считают, что глава Чеченской Республики действительно долго возглавляет регион и пора уступить свое место.