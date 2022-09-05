Владимир Путин признался в любви к Камчатке
Путин утверждает, что Камчатка стала одним из его самых любимых регионов России.
5 сентября Владимир Путин сообщил, что влюблён в Камчатский край с тех пор, как впервые побывал в данном регионе России с рабочей поездкой.
По словам Путина, возможно люди, которые проживают в Камчатке на регулярной основе уже привыкли к красотам данного региона, однако прочих россиян Камчатский край не перестаёт удивлять своими видами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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