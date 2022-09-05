Алексей Навальный подал очередной иск к ИК-6 во Владимирской области

Оспаривающий свое помещение в штрафной изолятор Алексей Навальный подал уже третий иск к исправительной колонии №6 во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Ранее Ковровский городской суд сообщал, что от Алексея Навального поступило два административных иска. В одном из заявлений говориться, что Навальный уведомил руководство ИК-6 о создании профсоюза «Промзона» и о вступлении в него. Тем не менее, руководство колонии объявило Навальному предостережение и посчитало такое формирование незаконным.

Второй иск свидетельствует о том, что Навальный оспаривает отказ руководства ИК-6 в предоставлении информации о заказчике изделий, которые он изготавливает в колонии. По словам Навального, руководство колонии не предоставило ему ни наименование заказчика, ни ИНН организации. Заседание по этому иску назначено на 21 сентября 2022 года.

В места заключения Алексей Навальный попал после событий февраля 2021 года, когда ему назначили условный срок по делу о хищении средств у «Ив Роше». Из-за нарушения режима условного осуждения, суд заменил ему условный срок на реальное лишение свободы.

В марте 2022 года Лефортовский суд города Москвы приговорил Навального в совокупности с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.