Мосбиржа возобновила торги на рынке валют и драгоценных металлов
5 сентября в 12.15 по московскому времени Мосбиржа продолжила валютные торги и прочие операции.
Пресс-служба Московской биржи сообщает, что в понедельник 5 сентября около 12.15 по местному времени биржа продолжила осуществлять торговлю валютами и драгоценными металлами.
Ранее сообщалось, что сегодня около 10.50 по московскому времени Мосбиржа прекратила выполнение операций с валютами и драгметаллами из-за ошибки, обнаруженной во внутренней системе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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