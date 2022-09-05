Мосбиржа возобновила торги на рынке валют и драгоценных металлов

5 сентября в 12.15 по московскому времени Мосбиржа продолжила валютные торги и прочие операции.

Пресс-служба Московской биржи сообщает, что в понедельник 5 сентября около 12.15 по местному времени биржа продолжила осуществлять торговлю валютами и драгоценными металлами.

Ранее сообщалось, что сегодня около 10.50 по московскому времени Мосбиржа прекратила выполнение операций с валютами и драгметаллами из-за ошибки, обнаруженной во внутренней системе.