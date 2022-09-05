Задержан директор турфирмы, организовавшей поездку погибших туристов на Камчатку

Сотрудники МВД России задержали главу туристической фирмы, который является организатором маршрута туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку.

Днём 5 сентября ряд российских новостных агентств сообщил, что сотрудники МВД России задержали генерального директора новосибирской туристической фирмы, который организовал поход туристов на Ключевскую сопку, расположенную в Камчатке.

Накануне группа туристов, совершавшая восхождение на камчатские горы, подала сигнал бедствия. Выяснилось, что в группе из двенадцати человек по неустановленным причинам погибли уже шестеро, в то время как остальных прямо в эти минуты пытаются спасти сотрудники МЧС России.