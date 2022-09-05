Путин заявил, что жить нужно ради того, за что можно умереть

Президент России Владимир Путин процитировал знакомого, рассказав ради чего должен жить человек.

В понедельник, 5 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин посетил Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема», который проходил на территории гостиничного комплекса «Лагуна» в Камчатском крае.

Путин, в ходе общения с юными экологическими активистами, привёл цитату своего друга о том, что жить нужно ради того, за что можно умереть и заявил, что экологические вопросы, которые обсуждались на форуме в Камчатском крае, важны не только для России, но и для всего человечества, поэтому считает решение проблем сферы экологии прекрасной целью жизни.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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