Путин призвал россиян жить ради того, за что можно умереть

Президент Российской Федерации во время встречи со школьниками обратился к россиянам.

Российский президент Владимир Владимирович Путин выступил на встрече со школьниками на Камчатке.

Там он высказался о жизненных ценностях, которые должны следовать граждане Российской Федерации.

По словам Владимира Путина, жить нужно ради тех вещей, за которые ты готов отдать свою жизнь.

"Жить надо ради того, за что можно умереть", - рассказал на встрече со школьниками Владимир Путин.

Также, по мнению президента Российской Федерации, нужно стараться делать лучше свою страну, а не уезжать.