Al Jazeera: ООН призвала правительство Афганистана к обеспечению безопасности дипломатических миссий
По сообщению издания Al Jazeera, Организация Объединенных Наций (ООН) призвала правительство Афганистана к обеспечению безопасности дипломатических миссий.
После взрыва у посольства Российской Федерации в столице Афганистана Кабуле, миссия ООН по содействию стране (МООНСА) призвала местные власти обеспечить безопасность дипломатических миссий. Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на сообщение ООН в Twitter.
Организация выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта и пожелала скорейшего выздоровления раненым. МООНСА подчеркнула необходимость принятия де-факто местными властями мер по обеспечению безопасности населения, а также дипломатических представительств на территории Кабула.
По данным Al Jazeera, не менее 25 человек погибли и пострадали от взрыва около посольства Российской Федерации в Кабуле. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших оказались два сотрудника российской дипломатической миссии, которые находились в непосредственной близи от входа в консульский отдел посольства.
Ранее сообщалось, что 5 сентября 2022 года около 10:50 часов неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство около посольства РФ в Кабуле. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство страны в Афганистане усилило охрану дипломатической миссии. Кроме того, незамедлительно был принят комплекс мер по обеспечению безопасности.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой
Шахназаров рассказал, как живут родственники Горбачёва за границей
Песков: Путин сделает ряд важных заявлений на ВЭФ
Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Петербурге
Китай осудил введение потолка цен на российскую нефть