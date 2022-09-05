Al Jazeera: ООН призвала правительство Афганистана к обеспечению безопасности дипломатических миссий

По сообщению издания Al Jazeera, Организация Объединенных Наций (ООН) призвала правительство Афганистана к обеспечению безопасности дипломатических миссий.

После взрыва у посольства Российской Федерации в столице Афганистана Кабуле, миссия ООН по содействию стране (МООНСА) призвала местные власти обеспечить безопасность дипломатических миссий. Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на сообщение ООН в Twitter.

Организация выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта и пожелала скорейшего выздоровления раненым. МООНСА подчеркнула необходимость принятия де-факто местными властями мер по обеспечению безопасности населения, а также дипломатических представительств на территории Кабула.

По данным Al Jazeera, не менее 25 человек погибли и пострадали от взрыва около посольства Российской Федерации в Кабуле. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших оказались два сотрудника российской дипломатической миссии, которые находились в непосредственной близи от входа в консульский отдел посольства.

Ранее сообщалось, что 5 сентября 2022 года около 10:50 часов неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство около посольства РФ в Кабуле. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство страны в Афганистане усилило охрану дипломатической миссии. Кроме того, незамедлительно был принят комплекс мер по обеспечению безопасности.