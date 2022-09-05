Пугачёва не может смириться со смертью Горбачёва
Алла Пугачёва поделилась откровениями со своими подписчиками. Певица никак не может оправиться от смерти Михаила Горбачёва.
В первый раз за долгое время известная исполнительница Алла Пугачёва поделилась мыслями со своими фолловерами.
Прибывшая на родину Алла Борисовна выразила соболезнования по поводу кончины первого президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Артистка призналась в своем личном блоге, что рыдала, узнав о том, что экс-главы государства больше нет.
Певица написала: "Давно я так не рыдала. Ушла эпоха".
Примадонна была на похоронах Горбачёва.
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ушёл в мир иной 30 августа текущего года в Центральной клинической больнице.
Позже стало известно, что политический деятель на протяжении долгого времени сражался с тяжелым недугом, победить который не удалось. Умер Михаил Сергеевич на 92-м году жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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