Концерт Петросяна отменили в Адлере из-за отсутствия спроса на билеты

Юморист Евгений Петросян планировал выступить в Адлере своим концертом. Шоу комика было отменено, так как очень слабо раскупались билеты.

О том, что в Адлере отменили выступление 76-летнего артиста юмористического жанра Евгения Петросяна, сообщает издание KP.RU. Причиной стал низкий спрос на билеты.

Концерт звезды сцены должен был состояться в "Южном взморье" в Адлере. Шоу Петросян хотел приурочить к своему юбилею творческой деятельности, назвав его "60 лет на эстраде".

Артист долго к нему готовился.

Петросян сообщал в соцсетях: "Мы уже в репетициях: приготовили целую программу. Очень забавные у нас сценки получились!"

За день до мероприятия билетов было раскуплено на четверть зрительского зала. Организаторы такую посещаемость сочли недостаточной, отменив концерт комика.

Стоимость билетов варьировались в районе 1500 - 3000 российских рублей. Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что цена билетов тут не при чём.

Лавров поделился своей точкой зрения по поводу: "Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо. Его юмор сейчас никому не нужен".