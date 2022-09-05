Концерт Петросяна отменили в Адлере из-за отсутствия спроса на билеты
Юморист Евгений Петросян планировал выступить в Адлере своим концертом. Шоу комика было отменено, так как очень слабо раскупались билеты.
О том, что в Адлере отменили выступление 76-летнего артиста юмористического жанра Евгения Петросяна, сообщает издание KP.RU. Причиной стал низкий спрос на билеты.
Концерт звезды сцены должен был состояться в "Южном взморье" в Адлере. Шоу Петросян хотел приурочить к своему юбилею творческой деятельности, назвав его "60 лет на эстраде".
Артист долго к нему готовился.
Петросян сообщал в соцсетях: "Мы уже в репетициях: приготовили целую программу. Очень забавные у нас сценки получились!"
За день до мероприятия билетов было раскуплено на четверть зрительского зала. Организаторы такую посещаемость сочли недостаточной, отменив концерт комика.
Стоимость билетов варьировались в районе 1500 - 3000 российских рублей. Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что цена билетов тут не при чём.
Лавров поделился своей точкой зрения по поводу: "Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо. Его юмор сейчас никому не нужен".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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